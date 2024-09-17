Çocuk ve gençleri sporla tanıştırmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, Semra Aksu Atletizm Parkı’nda düzenlediği 'Çocuk Atletizm Şenliği' ile 6-12 yaş arası 130 çocuğu bir araya getirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların sporla büyüyen bireyler olarak geleceğe adım atmaları için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Karşıyaka’nın en büyük atletizm organizasyonu

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde Karşıyaka Belediye Spor Kulübü ve Karşıyaka Atletizm Spor Kulübü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Çocuk Atletizm Şenliği', ilçenin en büyük atletizm organizasyonu olarak öne çıkıyor. 14 farklı grupta düzenlenen yarışlarda, çocuklar kıyasıya mücadele ederek madalya için ter döktü. İlk 4’e giren sporculara derece madalyası verilirken, tüm katılımcılara da hatıra madalyası takdim edildi.

Mücadele ve centilmenlik ruhu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı sporla buluşturmak, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için profesyonel kadromuz ve nitelikli tesislerimiz ile çalışıyoruz. Semra Aksu Atletizm Parkı’nda geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Şenliğe katılan çocuklarımız, mücadele ruhunu paylaşarak centilmenliği deneyimledi. Hepsine teşekkür ediyor, başarı dolu bir spor hayatı diliyorum” dedi.