İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 60 çocuk gönlünce eğlendi. Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Biz Karşıyaka’da büyük bir aileyiz” mesajı verdi.



60 çocuk için unutulmaz bir gün

Karşıyaka Belediyesi, Cordelion Taypark Tesisleri’nde düzenlediği “Toplu Sünnet Şöleni” ile dezavantajlı ailelerin çocuklarına özel bir gün armağan etti. Sünnet kıyafetlerini giyen 60 çocuk, aileleriyle birlikte oyun alanlarında eğlenip sahne şovları izledi.

Etkinlikte eğlence ve dayanışma ön plandaydı

Şölene Örnekköy, İnönü, Zübeyde Hanım, Şemikler ve Cumhuriyet mahallelerinden katılan aileler otobüslerle alana getirildi. Etkinlikte survivor parkuru, sihirbaz gösterisi, yüz boyama aktiviteleri ve “Alp Abi”nin stand-up performansı yer aldı. Belediye orkestrası ise müzik dinletisi sunarak coşkuya katkı sağladı.

Başkan Ünsal’dan birlik mesajı

Eşi Altan Ünsal ile birlikte törene katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sünnet olan çocuklara cesaret belgesi ve hediyeler verdi. Ünsal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün çocuklarımızın hayatındaki önemli bir anı birlikte yaşadık. Bu tören sadece bir gelenek değil, Karşıyaka’daki dayanışmanın ve aile olma duygusunun bir simgesidir. Hep birlikte daha güçlü bir Karşıyaka’yı inşa edeceğimize inanıyorum.”