İzmir’in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüpheli hareketlilik polisin dikkatini çekti

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, P.A. (39) adlı kadının ilçedeki evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair istihbarat aldı. Ekipler, belirlenen adrese yönelik takip başlattı.

Eve gelen şüpheliyle operasyon başladı

Yapılan takip sırasında E.A. (44) isimli bir erkek şüphelinin eve geldiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.A.’nın üzerinde ruhsatsız bir tabanca ile 33 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Evde metamfetamin ve hassas terazi bulundu

Evde yapılan aramada ise 73,3 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve bir hassas terazi bulundu. Şüphelilerden P.A. hakkında “uyuşturucu ticareti yapmak”, E.A. hakkında ise “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından işlem başlatıldı.

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Soruşturma sürüyor.