Bu yıl “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temasıyla gerçekleştirilen eğitim programında, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinde okuyan gençler, Karşıyaka’nın kamusal alanları için yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirdi.

Final heyecanının yaşandığı Çatı Bostanlı’da düzenlenen törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye bürokratları, akademisyenler, meslek odaları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Gençler, üç haftalık süreçte hazırladıkları çalışmaları katılımcılara sunarken, projeler önümüzdeki günlerde Galeri Alt’ta açılacak sergiyle Karşıyakalıların beğenisine sunulacak.

22 Öğrenci, 3 Mahallede Çözüm Üretti

Karşıyaka Belediyesi’nin Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odalarının desteğiyle düzenlediği programa, farklı üniversitelerden 22 öğrenci katıldı.

Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde belirlenen kentsel boşluklar üzerine saha çalışmaları yapan öğrenciler, disiplinler arası bir yaklaşımla kamusal alanların kimliğini güçlendirecek, dayanıklılığını artıracak ve toplumsal etkileşimi teşvik edecek projeler geliştirdi.

Program boyunca, mekânsal hafıza ve kimliğin korunması, dirençli kentler için peyzaj stratejileri ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm gibi konulara odaklanan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buldu.

Başkan Ünsal: “Gençlerin fikirleri yolumuzu aydınlatıyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlerle birlikte yürütülen bu sürecin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dördüncü kez düzenlediğimiz Öğrenci Yaz Okulu, sadece bir eğitim programı değil, Karşıyaka’nın geleceğine dair ortak hayallerin yeşerdiği bir platform oldu. Üç hafta boyunca ortaya koyduğunuz yaratıcı projeler, kentimizin mekânsal dönüşümüne ilham verecek nitelikte. Siz gençlerin enerjisi ve vizyonu, bizlere umut veriyor. Her bir öneriniz, daha yaşanabilir ve kapsayıcı bir Karşıyaka için yol gösterici olacak.”

Gençlerin kentin geleceğinde aktif rol almasının önemini vurgulayan Ünsal, “Biz biliyoruz ki her değişimin gerçek mimarı gençlerdir. Karşıyaka Belediyesi olarak, onların fikirlerine kulak vermeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz. Çünkü hayalini kurduğumuz Karşıyaka’yı ancak gençlerle birlikte inşa edebiliriz” diye konuştu.

Projeler sergide vatandaşlarla buluşacak

Yaz Okulu kapsamında geliştirilen projeler, önümüzdeki günlerde Galeri Alt’ta açılacak sergide Karşıyakalıların ziyaretine açılacak. Sergiyle, gençlerin kente dair ürettikleri vizyoner tasarımlar, vatandaşlarla paylaşılacak ve geleceğin Karşıyaka’sına dair fikir alışverişi için yeni bir alan yaratılacak.