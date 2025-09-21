Metal, plastik, cam, kâğıt ve karton atıkların karışık şekilde toplanacağı konteynerler, lisanslı firma tarafından düzenli olarak toplanarak geri kazanıma kazandırılacak.

İlçenin farklı bölgelerine yerleştirilmeye başlanan konteynerler, geri dönüşüm sürecini daha erişilebilir hale getirecek. Çalışmalar tamamlandığında konteynerlerin tüm konum bilgileri, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan “Geri Dönüşüm Haritası” üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak.

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçede sürdürülebilir atık yönetimi için farklı kategorilerde kapsamlı bir sistem yürütüyor. Hâlihazırda 100 geri dönüştürülebilir atık konteynerine ek olarak, 250 tekstil atık kumbarası ve 250 cam atık kumbarası düzenli olarak boşaltılıyor.

Ayrıca bitkisel atık yağlar muhtarlıklardaki özel kutularda, atık piller belediye tesisleri, sağlık kuruluşları ve muhtarlıklarda, atık ilaçlar ise aile sağlığı merkezlerinde toplanıyor. Mavi Kapak Projesi kapsamında biriken plastik kapaklarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği sağlanıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, geri dönüşüm hamlesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Karşıyaka’da çevreyi koruyan, doğaya sahip çıkan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni mavi konteynerlerle hem atıkların doğru şekilde toplanmasını hem de ekonomiye yeniden kazandırılmasını amaçlıyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karşıyaka için bu sürece vatandaşlarımızın da aktif katılımını bekliyoruz.”