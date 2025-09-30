Nazilli’de İçleri Sızlatan Görüntüler: Millet Bahçesi Mezbeleliğe Döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği projelerden biri olan Millet Bahçesi, bakımsızlığıyla görenlerin yüreğini sızlattı.

AK Parti eski milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in girişimleriyle TOKİ tarafından eski Polis Okulu alanına inşa edilen ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan 33 bin metrekarelik Millet Bahçesi, 2021 yılında tamamlanarak önce Nazilli Belediyesine, ardından Kaymakamlığa, son olarak da Milli Emlak’a devredildi.

Koşu ve bisiklet yolu, kafeterya, kütüphane, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanlarıyla ilçeye değer katması beklenen Millet Bahçesi, son işletmenin çıkmasının ardından adeta kaderine terk edildi. Çevre sakinleri, alanın camlarının kırıldığını, kapıların söküldüğünü, yeşilliklerin bakımsızlıktan diz boyuna geldiğini ve çöp yığınlarının oluştuğunu dile getirdi.

Kapalı bölümlerde ise manzara daha da vahim. Camların kırıldığı, bataryaların çalındığı, uyuşturucu madde kullanımına dair izlerin bulunduğu belirtiliyor. Sosyal donatı alanlarının harabeye dönmesi, vatandaşlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Vatandaşların Tepkisi

Millet Bahçesi’ni gezmeye gelen bir vatandaş, “Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği bu eser maalesef sahipsiz bırakılmış. Çocuklarımız için güvenli bir ortam olmasını isterdik ama şu an içeri girmeye korkuyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir başka mahalle sakini ise “Burası milyonlarca lira harcanarak yapıldı. Nazilli’ye değer katacak derken, şimdi çöplük olmuş. Yazık günah” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Siyasi Tepkiler

Muhalefet temsilcileri, Millet Bahçesi’nin bakımsızlığını “yatırımların sahipsiz bırakılması” olarak değerlendirirken, iktidar kanadı ise alanın Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmesi için girişimlerin sürdüğünü vurguladı.

AK Parti kanadından yapılan açıklamada, “Burası Nazilli gençliği için yeniden düzenlenecek. Proje kısa sürede hayata geçirilerek, alan tekrar şehre kazandırılacak” denildi.