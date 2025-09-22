İlk günden yoğun ilgi gören etkinlik, ayda iki kez vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırarak çevremizi korumamızı sağlayan, aynı zamanda aile bütçelerine de destek sunan 2. El Pazarı'nı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka'da vatandaşların heyecanla beklediği 2. El Pazarı, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından geri döndü. Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Pazar Yeri'nde kurulan ve kentte dayanışma kültürünü güçlendirmekle birlikte yeniden kullanım bilincini yaygınlaştıran 2. El Pazarı, ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 800 stantta satışların yapıldığı etkinlik, vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunarken yeniden kullanım kültürünün güçlendirilmesine de katkı sundu.

2. El Pazarı; kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi, oyuncak, aksesuar, antika, kitap, kaset, dergi ve elektronik eşyaları vatandaşlarla buluşturarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaşmasına aracılık ediyor. Yoğun ilgi gören 2. El Pazarı, ayda iki kez pazar günleri Bostanlı Pazar Yeri'nde Karşıyakalılarla buluşmaya devam edecek. Pazarda stant açmak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, www.karsiyaka.bel.tr adresinden ücretini ödeyerek kayıt oluşturabilecek. Başvuru tarihleri ise Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve stant sahipleri kura ile belirlenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2. El Pazarımız, vatandaşlarımızın hem uygun fiyatlı alışveriş yapmasını hem de evlerindeki kullanılabilir eşyaları ekonomiye kazandırmasını sağlıyor. Bu sayede yeniden kullanım kültürünü güçlendiriyor, tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratıyoruz. Pazarımız, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirirken çevremizi korumamıza da katkı sunuyor. Hep birlikte sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.