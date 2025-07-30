Karşıyaka Belediyesi kadınlarla mahalle buluşmalarına devam ediyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan “Kadın Gücü Mahallede” projesi kapsamında düzenlenen kadın buluşmaları mahalle mahalle yayılmaya devam ediyor. Son olarak İnönü Mahallesi’nde yer alan Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, mahallede yaşayan kadınların sorun ve ihtiyaçları doğrudan dinlendi. Etkinliğe Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan sosyolog, psikolog, aile danışmanı, hemşire ve sosyal hizmet uzmanları da katıldı.

Katılımcı kadınlara danışmanlık ve yönlendirme desteği sunulan buluşmada; hak temelli bilgilendirmeler yapıldı, kadınların talep ve önerileri kayıt altına alındı. Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Katılım Birimi tarafından uygulanan anketlerle de mahalleye özel sorunlara dair veri toplandı.

Belediyenin uzman ekipleri kadınlara destek veriyor

Kadınların yaşadığı sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretmeyi hedefleyen buluşmalarda, belediyeye bağlı uzman ekipler kadınlarla doğrudan iletişim kuruyor. Etkileşimli etkinliklerle kadınların birbirini tanıması sağlanırken, mahallelerdeki toplumsal dayanışmanın artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Karşıyaka Belediyesi’nin kadınlara yönelik sosyal destek hizmetlerini yaygınlaştırma hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Danışma merkezleri çok yönlü destek sağlıyor

Karşıyaka Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmet verdiği Nezihe Muhiddin ve Bostanlı Kadın Danışma Merkezleri, projeyi sürdüren temel yapılardan biri olarak faaliyet gösteriyor. İnönü Mahallesi’nde bulunan ve Cumhuriyet devrimlerinin öncü isimlerinden Nezihe Muhiddin’in adını taşıyan merkezde; şiddet, istismar, bağımlılık, aile içi sorunlar gibi başlıklarda ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Kadınlar danışma merkezlerine doğrudan başvurarak ya da 0232 362 57 77 numaralı hattan randevu alarak ulaşabiliyor. Merkezlerde düzenlenen bilgilendirici seminer ve atölyelerle aile içi iletişim, sağlıklı yaşam ve hukuki haklar gibi konulara da odaklanılıyor.

İlk görüşmeler sosyal hizmet uzmanları tarafından gizlilik esasına göre yapılıyor. Gerek görüldüğünde uzman psikolog, sosyolog ya da avukat desteği sağlanıyor. Aynı zamanda resmi kurumlarla iş birliği yapılarak kadınların haklarını elde etme süreçleri de destekleniyor.

Yıldız Ünsal: “Kadınların gücünü görünür kılacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların yaşadığı her sorun, aslında toplumun ortak yarasıdır. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak, hiçbir kadının kendini yalnız hissetmediği, güvende olduğu ve destek alabildiği bir kent hayal ediyoruz. Kadın Gücü Mahallede projemizle mahalle mahalle dolaşıyor, kadınların sesine kulak veriyoruz. Her buluşma, yeni bir çözümün, yeni bir dayanışmanın başlangıcıdır. Kadın Danışma Merkezlerimiz ise bu sürecin en güçlü ayağı; bilgiye, desteğe ve güvene açılan bir kapıdır. Eşitlik, dayanışma ve umutla yolumuza devam edeceğiz.”