TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK, İstanbulspor’un orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya’yı 2+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.



Aliağa FK’dan önemli transfer

İzmir temsilcisi Aliağa FK, yeni sezona güçlü hazırlanmak amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, 1. Lig takımı İstanbulspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ile anlaşmaya vardı.

Resmi açıklama ve sözleşme detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, Muammer Sarıkaya ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Yetkililer, oyuncuya “hoş geldin” diyerek başarı dileklerini iletti.

Muammer Sarıkaya kimdir?

Muammer Sarıkaya, orta saha mevkisinde oynayan deneyimli bir futbolcu olarak biliniyor. Kariyerinde İstanbulspor dışında farklı kulüplerde de görev aldı ve oyun disiplininin yanı sıra pas yeteneğiyle öne çıktı.