Kemal ALTAN

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 2024-2025 sezonunun ilk kuru inciri üretildi. Gedikaltı Mahallesi'nde yetiştirilen incir, işletmeci Murat Kaplan tarafından sembolik olarak satın alındı. İncir alım törenine incir üreticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

İlk kuru incir Murat Kaplan tarafından alındı

Nazilli Gedikaltı Mahallesi'nde ilk kuru inciri yetiştiren Metin Dilbaz, 7 kilogram kuru inciri 250 TL'dan satışa sundu. İncir alım töreninde konuşan işletmeci Murat Kaplan, "Bu yılın ilk kuru incirini Gedikaltı Mahallesi'nde yetiştiren Metin Dilbaz'dan satın aldık. Bu sembolik satışla yeni sezonu başlatmış olduk. İnşallah bu yıl hem üreticilerimiz hem de tüm sektör için bereketli geçer" dedi. Kaplan, ayrıca Dilbaz'ı çeyrek altın ile ödüllendirdi.

“İncir üretimi zorlu bir süreç”

İlk kuru inciri yetiştiren Metin Dilbaz, “Nazilli’de ilk kuru inciri yetiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İncir yetiştiriciliği emek isteyen, meşakkatli bir iş. Tüm üretici arkadaşlarıma bol kazanç diliyorum. Bu yılın incir kalitesi de oldukça iyi, sıcak havalar incirlerimizin kalitesini artırdı” dedi. Dilbaz, ürettiği incirleri Nazilli’ye getirerek, Murat Kaplan’a sattı ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

Nazilli, incir üretiminde Türkiye’nin önde gelen merkezi

İncir işletmecisi ve ihracatçısı Murat Kaplan, "Nazilli ilçesi, Türkiye genelinde incir üretiminde ve ihracatında birinci sırada yer alıyor. Bugün, Gedikaltı Mahallesi'nde Metin Dilbaz’ın yetiştirdiği ilk kuru inciri satın alarak yeni sezonu açtık. Tüm üreticilerimize bol ve hayırlı mahsuller diliyoruz" ifadelerini kullandı.