Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre, Türkiye'de 24 ilçe il statüsüne geçme potansiyeline sahip. Nüfus ve uzaklık şartlarını karşılayan ilçeler, Türkiye'nin idari yapısında önemli değişikliklere neden olabilir.
Türkiye, uzun süredir merakla beklenen "İl sayısı artacak mı?" sorusuna cevap arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bazı ilçelerin il statüsüne kavuşması yeniden gündemde. Ekonomik, sosyal ve demografik kriterler doğrultusunda değerlendirilen ilçeler arasında dikkat çeken 24 ilçe bulunuyor.
İl olmanın kriterleri nelerdir?
TÜİK'in yayınladığı rapora göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki temel şart bulunuyor:
- Nüfus: İlçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması gerekiyor.
- Mesafe: İlçenin mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması şartı var.
Bu kriterleri karşılayan 24 ilçe, il statüsüne kavuşma potansiyeli taşıyor. Nüfusun yanında, ilçelerin ekonomik yapıları, ulaşım imkanları, eğitim ve sosyal hizmet altyapıları gibi faktörler de değerlendiriliyor.
İl olma potansiyeline sahip 24 ilçe
- Siverek (Şanlıurfa): Nüfus: 250.100
- Kozan (Adana): Nüfus: 129.985
- Tarsus (Mersin): Nüfus: 329.494
- İnegöl (Bursa): Nüfus: 255.032
- Çorlu (Tekirdağ): Nüfus: 253.551
- Manavgat (Antalya): Nüfus: 224.664
- Ereğli (Zonguldak): Nüfus: 174.619
- İskenderun (Hatay): Nüfus: 246.639
- Akhisar (Manisa): Nüfus: 166.129
- Nazilli (Aydın): Nüfus: 153.879
- Fethiye (Muğla): Nüfus: 151.474
- Erciş (Van): Nüfus: 173.203
- Cizre (Şırnak): Nüfus: 133.908
- Ünye (Ordu): Nüfus: 122.597
- Midyat (Mardin): Nüfus: 108.242
- Elbistan (Kahramanmaraş): Nüfus: 142.783
- Ereğli (Konya): Nüfus: 142.818
- Lüleburgaz (Kırklareli): Nüfus: 145.263
- Yüksekova (Hakkari): Nüfus: 112.826
- Ergani (Diyarbakır): Nüfus: 126.824
- Edremit (Balıkesir): Nüfus: 121.437
- Bandırma (Balıkesir): Nüfus: 149.469
- Polatlı (Ankara): Nüfus: 122.424
- Kahta (Adıyaman): Nüfus: 120.378
Bu ilçeler, ekonomik potansiyelleri ve artan nüfuslarıyla öne çıkıyor. Özellikle Tarsus, Siverek, İnegöl ve Çorlu gibi ilçeler, uzun zamandır il olma tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Her bir ilçenin gelişen ticaret hacmi, altyapı projeleri ve nüfus yoğunluğu, il statüsüne geçme olasılıklarını güçlendiriyor.
Türkiye’nin idari haritası değişebilir
Bu 24 ilçenin il statüsüne geçmesi, Türkiye’nin idari yapısını önemli ölçüde değiştirecek. Yeni illerin ortaya çıkmasıyla birlikte, yerel yönetimlerde de köklü değişiklikler yaşanması bekleniyor. Ayrıca bu hamle, yerel ekonomilere yeni fırsatlar sunarken, bu bölgelerdeki kamu hizmetlerinin kalitesini de artırabilir.