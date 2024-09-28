Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre, Türkiye'de 24 ilçe il statüsüne geçme potansiyeline sahip. Nüfus ve uzaklık şartlarını karşılayan ilçeler, Türkiye'nin idari yapısında önemli değişikliklere neden olabilir.

Türkiye, uzun süredir merakla beklenen "İl sayısı artacak mı?" sorusuna cevap arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bazı ilçelerin il statüsüne kavuşması yeniden gündemde. Ekonomik, sosyal ve demografik kriterler doğrultusunda değerlendirilen ilçeler arasında dikkat çeken 24 ilçe bulunuyor.

İl olmanın kriterleri nelerdir?

TÜİK'in yayınladığı rapora göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki temel şart bulunuyor:

Nüfus: İlçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması gerekiyor. Mesafe: İlçenin mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması şartı var.

Bu kriterleri karşılayan 24 ilçe, il statüsüne kavuşma potansiyeli taşıyor. Nüfusun yanında, ilçelerin ekonomik yapıları, ulaşım imkanları, eğitim ve sosyal hizmet altyapıları gibi faktörler de değerlendiriliyor.

İl olma potansiyeline sahip 24 ilçe

Siverek (Şanlıurfa): Nüfus: 250.100

Nüfus: 250.100 Kozan (Adana): Nüfus: 129.985

Nüfus: 129.985 Tarsus (Mersin): Nüfus: 329.494

Nüfus: 329.494 İnegöl (Bursa): Nüfus: 255.032

Nüfus: 255.032 Çorlu (Tekirdağ): Nüfus: 253.551

Nüfus: 253.551 Manavgat (Antalya): Nüfus: 224.664

Nüfus: 224.664 Ereğli (Zonguldak): Nüfus: 174.619

Nüfus: 174.619 İskenderun (Hatay): Nüfus: 246.639

Nüfus: 246.639 Akhisar (Manisa): Nüfus: 166.129

Nüfus: 166.129 Nazilli (Aydın): Nüfus: 153.879

Nüfus: 153.879 Fethiye (Muğla): Nüfus: 151.474

Nüfus: 151.474 Erciş (Van): Nüfus: 173.203

Nüfus: 173.203 Cizre (Şırnak): Nüfus: 133.908

Nüfus: 133.908 Ünye (Ordu): Nüfus: 122.597

Nüfus: 122.597 Midyat (Mardin): Nüfus: 108.242

Nüfus: 108.242 Elbistan (Kahramanmaraş): Nüfus: 142.783

Nüfus: 142.783 Ereğli (Konya): Nüfus: 142.818

Nüfus: 142.818 Lüleburgaz (Kırklareli): Nüfus: 145.263

Nüfus: 145.263 Yüksekova (Hakkari): Nüfus: 112.826

Nüfus: 112.826 Ergani (Diyarbakır): Nüfus: 126.824

Nüfus: 126.824 Edremit (Balıkesir): Nüfus: 121.437

Nüfus: 121.437 Bandırma (Balıkesir): Nüfus: 149.469

Nüfus: 149.469 Polatlı (Ankara): Nüfus: 122.424

Nüfus: 122.424 Kahta (Adıyaman): Nüfus: 120.378

Bu ilçeler, ekonomik potansiyelleri ve artan nüfuslarıyla öne çıkıyor. Özellikle Tarsus, Siverek, İnegöl ve Çorlu gibi ilçeler, uzun zamandır il olma tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Her bir ilçenin gelişen ticaret hacmi, altyapı projeleri ve nüfus yoğunluğu, il statüsüne geçme olasılıklarını güçlendiriyor.

Türkiye’nin idari haritası değişebilir

Bu 24 ilçenin il statüsüne geçmesi, Türkiye’nin idari yapısını önemli ölçüde değiştirecek. Yeni illerin ortaya çıkmasıyla birlikte, yerel yönetimlerde de köklü değişiklikler yaşanması bekleniyor. Ayrıca bu hamle, yerel ekonomilere yeni fırsatlar sunarken, bu bölgelerdeki kamu hizmetlerinin kalitesini de artırabilir.