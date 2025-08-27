Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini sağlamak ve toplum huzurunu güvence altına almak amacıyla işgal denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, Girne Bulvarı ve Erdoğan Akkaya Sokak’ta yaptıkları denetimlerde yol ve kaldırımları işgal eden materyallere el koydu.

Denetimler kapsamında; 20 reklam varili, 45 flama ve 40 duba kaldırılarak yaya ve sürücülerin güvenli geçiş hakkı sağlandı. İşlemler, İlan ve Reklam Yönetmeliği ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1 maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Ortak yaşam alanlarımızı korumak ve herkes için erişilebilir kılmak adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kentimizde güvenlik, düzen ve eşit kullanım hakkı önceliğimizdir. Karşıyaka’da kuralsız hiçbir faaliyete geçit vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Ünsal, denetimlerin sadece bugünü değil, uzun vadede daha yaşanabilir bir Karşıyaka oluşturmak için devam edeceğini vurguladı.