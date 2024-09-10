Karşıyaka’da Kurtuluş Coşkusu Notalarla Yankılandı

İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir konserle kutlandı. “Kurtuluşun Notaları Karşıyaka’da Buluşuyor” başlıklı etkinlik, bağımsızlık ruhunu notalarla yeniden canlandırarak İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

“Kurtuluşun Notaları Karşıyaka’da Buluşuyor”

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünde, Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. “Kurtuluşun Notaları Karşıyaka’da Buluşuyor” adlı etkinlik, sanatçılar ve belediye orkestrasının performanslarıyla adeta bir sanat şölenine dönüştü. Karşıyakalılar, milli mücadeleye dair şarkıları hep bir ağızdan seslendirirken, bağımsızlık coşkusu sahnede yankı buldu.

Şarkılarla bağımsızlık ruhu canlandı

Etkinlikte sahne alan sanatçılar Öznur Korkmaz ve Hüseyin Tolu, Belediye Orkestrası Şefi Şenol Şentürk ile birlikte, milli mücadele dönemini ve İzmir’in kurtuluşunu anlatan eserleri seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Zekeriya Hocalar’ın kurtuluş destanına dair anlatıları, izleyicilere tarihsel bir yolculuk sundu. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun kısa canlandırmaları ve Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri, geceye ayrı bir renk kattı. Gecenin finalinde hep birlikte okunan İzmir Marşı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

“9 Eylül, en kıymetli emanetimizdir”

Konserin sonunda sahneye çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir’in kurtuluşunun ve 9 Eylül ruhunun önemini vurguladı. “9 Eylül, bize Cumhuriyetin kapılarını açan zaferin en büyük sembolüdür. Bugün birlik, dayanışma ve yurtseverlik bilincini yarınlara taşımanın vaktidir” diyen Ünsal, Karşıyaka’nın Atatürk’e olan bağlılığını bir kez daha dile getirdi. Ünsal, “Atatürk’ün Karşıyaka’sı olarak, çağdaş, demokrat ve laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kurtuluşun notaları Karşıyaka’da yankı buldu

Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen bu anlamlı gecede, İzmirliler tarihin derinliklerine yolculuk yaptı. Milli mücadele ruhunu sanatla yaşatan bu etkinlik, hem İzmir’in hem de Türkiye’nin bağımsızlık hikayesini gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adım oldu. İzmir’in kurtuluşu, notalarla bir kez daha hafızalarda canlandı.