Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, on binlerce kitapseveri yazarlar ve hikayelerle buluşturdu. Fuarın son gününde de söyleşiler ve imza etkinlikleri devam edecek.

Kültürpark’ta kitap ve edebiyat buluşması

İzmir, kültür ve edebiyatla dolu bir haftasonuna ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, Cumartesi günü on binlerce kitapseveri bir araya getirdi. Fuar, her yaştan okuru yazarlarla, hikayelerle ve şiirlerle buluşturdu, katılımcılara adeta bir kültür şöleni sundu.

Söyleşiler ve imza etkinlikleri büyük ilgi gördü

Ahmet Ümit, Emin Çapa, Sema Soykan gibi sevilen yazarlar söyleşilerde okurlarıyla buluştu. Saygı Öztürk, Mustafa Balbay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş ve Yılmaz Aslantürk gibi isimler ise kitaplarını imzaladı. Kalabalık etkinlik alanları, kitapseverlerin heyecanını gözler önüne serdi. Sevdikleri yazarlardan imza almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuarın son gününde renkli programlar

Fuarın son günü olan 26 Ekim (bugün) edebiyat ve tarihe dair programlarla devam edecek.

Yazar Piraye, saat 14.00’te İzmir Sanat’ta okurlarıyla buluşacak.

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, “Adım Adım Cumhuriyet” başlıklı söyleşi ile Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen “İtirazım Var! Şiir Dinletisi” ise aynı saatte İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ayrıca yazarlar, şairler ve akademisyenler kitaplarını imzalamaya devam edecek. Etkinlik ve imza programına kitapizmir.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.