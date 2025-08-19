İsviçre merkezli dev yatırım bankası UBS, altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Banka, güçlü talep ve doların zayıflamasının altını destekleyeceğini belirterek, ons altının 2026 ortalarında 3.700 dolara ulaşabileceğini açıkladı.

Altın Tarihi Zirvelerde

2025 yılı boyunca rekor kıran altın, yatırımcıların radarındaki değerini koruyor. Gram altın yıl içinde 4.471 lirayla, ons altın ise 3.500 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Şu an gram altın 4.388 lira, ons altın ise 3.336 dolar seviyesinden işlem görüyor.

UBS’in Beklentisi Yükseldi

UBS, altın fiyatlarına dair yeni tahmininde, güçlü yatırım talebi ve ABD ekonomisindeki riskler nedeniyle 2026 sonu için ons altın tahminini 3.600 dolardan 3.700 dolara yükseltti. Banka, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerinde de ons altının 3.700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Analize göre, altın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yükseliş trendini sürdürecek, dördüncü çeyrekte ise bir miktar geri çekilme yaşanabilir.

Doların Zayıflaması Altını Destekleyecek

UBS, altın fiyatlarını yukarı çeken faktörler arasında merkez bankalarının alımları, ETF talebindeki artış ve dolar karşıtı eğilimleri ön plana çıkardı. Banka ayrıca ABD’de süren enflasyon baskısı, ekonomik büyümede yavaşlama ve Fed’in olası faiz indirimlerinin de altını destekleyeceğini belirtti.

UBS’in raporunda şu ifadeler yer aldı:

"ABD makroekonomik riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmeler, dolar karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının alımlarını destekliyor. Tüm bu unsurlar, altın fiyatlarının daha da yükselmesine zemin hazırlıyor."

Altın yatırımcıları, UBS’in tahminleriyle birlikte önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.