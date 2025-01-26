İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları sonrasında ağaç kesim çalışmaları yaparken talihsiz bir kaza sonucu bir orman işçisi yaşamını yitirdi. Bartın'dan gelen destek ekiplerinden Yaşar Yıldız, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kestiği ağaç üzerine devrildi

2024 yılının Ağustos ayında İzmir Karşıyaka’da yaşanan orman yangınlarının ardından, ağaç kesimi için Bartın'dan destek olarak bölgeye gönderilen orman işçisi Yaşar Yıldız, talihsiz bir şekilde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın’a getirileceği bildirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Yıldız’ın ailesi, büyük bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.