Karşıyaka Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, sunduğu nitelikli hizmetlerle dikkat çekiyor. İzmir’de yerel yönetimler arasında tek olan merkez, Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alıyor ve haftanın beş günü ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Ücretsiz servis ve öğle yemeği imkanı

Merkeze ulaşım, Karşıyaka Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz servisle gerçekleştiriliyor. Saat 10.00’da evlerinden alınan özel bireyler, 15.30’a kadar merkezde eğitim ve sosyal etkinliklere katılıyor. Günlük programın bir parçası olarak öğle yemeği de belediye tarafından ücretsiz sunuluyor.

6-44 yaş arası için Yaşam Boyu Eğitim

Merkezde 6-44 yaş arasındaki bedensel ve zihinsel engelli bireyler için Yaşam Boyu Eğitim ilkesiyle kapsamlı bir destek sistemi yürütülüyor. Öğrenciler, okuma yazmadan el sanatlarına, müzikten spora kadar birçok alanda bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim alıyor. Halk Eğitim Merkezleri öğretmenleri tarafından verilen bu eğitimler, bireylerin gelişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ailelere yönelik sosyal ve psikolojik destek

Öğrencilerin aileleri de sürece aktif şekilde dahil ediliyor. Aileler için düzenlenen seminer, halk oyunları, çocuk bakımı, pilates dersleri ve müzik atölyeleri, bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlıyor. Psikolojik destek kapsamında ise düzenli olarak psikodrama grup terapileri ve bireysel danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Yıl boyunca etkinlik ve geziler

Merkez, öğrencilerin sosyal hayatla daha fazla bütünleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli sergiler, anma programları, kutlamalar ve geziler düzenliyor. Hem merkezde hem de dış mekânlarda yapılan bu etkinlikler, özel bireylerin toplumsal yaşamla bağlarını güçlendiriyor.

Başkan Ünsal: “Engelsiz bir yaşam için el ele”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin taşıdığı öneme vurgu yaparak şu açıklamada bulundu:

“Örnek tesislerimizden biri olan Kısa Süreli Engelli Dinleme Merkezimizde, özel gereksinimli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çok değerli hizmetler sunuyoruz. Öğrencilerimizin bireysel yeterliliklerini güçlendirmeyi; ailelerin de psikolojik sağlamlıklarını ve iyilik hallerini arttırmayı hedefliyoruz. Çocuk ve gençlerimizin zaman içerisinde gösterdikleri olumlu gelişimler bizlere büyük umut ve güç veriyor. ‘Sevgi varsa, engel yoktur’ anlayışıyla çalışmaya, engelsiz bir yaşam için el ele mücadele etmeye devam edeceğiz. Özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.”