TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’un köklü ekiplerinden Karşıyaka, yaz transfer döneminin son gününü oldukça hareketli geçirdi. İzmir ekibi, kadrosunda yer bulamayan stoper Metin Peker’i Çorluspor 1947’ye gönderirken, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu da kiralık olarak başka takımlara yolladı.

31 yaşındaki stoper Metin Peker, yaz döneminde 1 yıllık aranın ardından döndüğü Karşıyaka’da yedek kaldıktan sonra takımdan ayrıldı ve Çorluspor’a transfer oldu. Karşıyaka, altyapı oyuncularından orta saha Mustafa Durgun'u Silivrispor’a, stoper Mertcan Koç’u Alanya 1221’e, forvet Taha Yeşilbaş’ı ise Erciyes 38’e kiralık olarak gönderdi.

İki oyuncunun transferi son anda iptal oldu

Metin’in ayrılmasıyla savunma hattında doğan açığı doldurmak için yeşil-kırmızılı ekip, Manisa FK’dan sağ bek Bedirhan Altunbaş’ı kadrosuna kattı. Bedirhan, Eskişehirspor’da profesyonel olduktan sonra Manisa FK’ya transfer olmuş, Menemen FK’da kiralık olarak forma giymişti.

Son gün Karşıyaka, Çorum FK’dan forvet Suat Kaya’yı transfer etmek için büyük çaba harcasa da, oyuncunun eşi 3’üncü Lig’de oynamasını istemediği için transfer son anda gerçekleşmedi. Ayrıca, 1461 Trabzon’dan sol bek Hurşit Taşçı'nın transferi de teknik ekibin vetosuna takıldı.