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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İbrahim Aday’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Ezgi Aday, yapılan ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ezgi Aday’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muğla ’da balayı dönüşünde meydana gelen trafik kazası nda, 21 yaşındaki İbrahim Aday yaşamını yitirdi, 20 yaşındaki eşi Ezgi Aday ise ağır yaralandı. Kaza , sabah saat 09.30’da Muğla-Denizli kara yolu Gazeller Mahallesi'nde gerçekleşti. Denizli’nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi’nde 8 Eylül'de evlenen çift, balayını geçirmek için Muğla’ya gitmişti. Dönüş yolunda, İbrahim Aday'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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