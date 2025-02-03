Ege Denizi, 3 Şubat 2025 tarihinde ikinci kez depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, saat 14.20’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü 36.55056 Kuzey enlemi ve 25.385 Doğu boylamında olup, 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Öğle saatlerinde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, bu sarsıntının artçı olup olmadığı araştırılıyor. Çevre illerde hafif şekilde hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanıp yaşanmadığı konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu tür depremlerin bölgede olağan olduğunu belirtti. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Gelişmeler takip ediliyor.