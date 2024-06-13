Karşıyaka, TFF 3. Lig'de uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluk ve üst lige yükselme hedefi doğrultusunda teknik direktörlük için Mustafa Reşit Akçay ile anlaşma sağladı. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, dün İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturdu ve tüm konularda anlaşmaya vardı. Akçay, Karşıyaka'nın futbol bilgisi, görüşleri ve planlarıyla yönetimi etkileyerek anlaşmayı sağladı. Resmi imza töreni yarın yapılacak ve Akçay göreve başlayacak, ardından transfer çalışmalarına başlanacak.

Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü’nün başında 111 maça çıkan Mustafa Reşit Akçay, 2017'de Konyaspor'u çalıştırırken finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Akçay, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta hiç yenilgi almadı. Kariyerinde ilk olarak Tavşanlı Linyitspor'u alt ligden Süper Lig kapısına getirerek çıkış yapan Akçay, Pazarspor ve Ofspor'la 3'üncü Lig'de, Tavşanlı, 1461 Trabzon ve son olarak 2021 yılında Kocaelispor ile 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Akçay, geçen sezon başında anlaştığı Karşıyaka'nın grubunda şampiyon olan Batman Petrolspor'dan sağlık sorunları gerekçesiyle ligin başlamasına kısa süre kala maça çıkmadan ayrıldı.