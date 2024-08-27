Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Dağı’ndaki orman yangını sırasında tahliye edilen Celal Üner Hayvan Bakımevi’nin yerinde, Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir hayvan bakım tesisi inşa etmeye hazırlanıyor. Ayrıca, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi de kapsamlı bir yenileme sürecinden geçecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Amacımız, can dostlarımızı daha modern şartlarda yaşatmak ve sahiplendirmektir. Yenilenecek olan barınaklarımızda sokak canlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye aktardı.

Yeni tesisler ve modern yaşam alanları

Yangın felaketi sırasında boşaltılan Celal Üner Hayvan Bakımevi ve Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’nin yerinde yapılacak yenileme çalışmaları, hem çağdaş hem de sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Toplam 5 bin 700 metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan yeni bakımevinde, köpekler için sosyalleşme alanları, ziyaretçiler için ise yeşil alan düzenlemeleri ve çocuk oyun parkları yer alacak. Tesis, halkın ziyaretine açık olacak ve bu sayede sahiplendirme çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.

Örnekköy Bakımevi yenileniyor

Yenileme çalışmaları yalnızca Celal Üner Hayvan Bakımevi ile sınırlı kalmayacak. Yanında bulunan Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi de baştan sona yenilenecek. Barınma alanlarından ameliyathanelere kadar kapsamlı bir yenileme sürecine girilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkezlere götürülen hayvanlar yeniden Karşıyaka’daki yaşam alanlarına geri getirilecek. İki modern merkezin birlikte hizmet vereceği bu bölge, can dostlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak büyük bir yaşam kompleksi haline getirilecek.

“Her şey can dostlarımız için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde çok acı bir yangın felaketi yaşadık. Afet bölgesinin hemen yanı başında olan bakımevlerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve gönüllülerimizin destekleriyle hızla boşalttık. Köpeklerimizi Büyükşehir’in tesislerine emanet ettik. Celal Üner Bakımevi’ndeki eşek, koyun ve kanatlı hayvanları da Türkiye’nin en büyük çiftlik hayvanlarını kurtarma çiftliği olan Angels Farm Sanctuary Turkey’e naklettik. Bakımevlerimizi daha düzenli, çağdaş ve bakımlı hale getirmek bir zorunluluktu. Bu kapsamda Celal Üner Bakımevi’ni yıkıp yeniden inşa edeceğiz. Can dostlarımızı daha iyi şartlarda yaşatabilmek ve sahiplendirme üssü olabilecek bir alan yaratmayı hedefliyoruz” dedi.