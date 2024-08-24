Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını, 1-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek geleneksel Kavun Festivali ile kutlayacak. Kırkağaç Belediyesi'nin organizasyonunda ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan festival, ilçenin kültürel ve sosyal hayatına büyük bir canlılık getirecek.

Ünlü sanatçılar Kırkağaç sahnesinde

Festival kapsamında ünlü sanatçılar Eypio ve Rubato sahne alacak. Bu konserlerin yanı sıra, yerel sanatçılar da sahne performansları sergileyecek. Festival boyunca sergi yerleri, yemek stantları, lunapark ve çeşitli eğlenceler de katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, festivale tüm halkı davet ederek, etkinliklerin büyük bir coşku içinde geçeceğini ifade etti.

“Kavun Festivali, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatıyor”

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, festivalin hem ilçenin kurtuluşunu kutlamak hem de Kırkağaç kavununun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Başkan Dönmez, “Kırkağaç’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında, geçmişimizi onurlandırırken, gelecek nesillere kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Kavun Festivalimiz, ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu etkinliklere tüm halkımızı davet ediyor, Çam Mesire Alanı’na çadırlarını kurarak doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye çağırıyorum” dedi.

Kültürel zenginlikler ve tarih ön planda

Kavun Festivali, Kırkağaç’ın kültürel mirasını ve tarihini yaşatmak amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçecek. Festival, yerel ürünlerin tanıtımını yaparken, ilçeye gelen ziyaretçilere de eğlenceli ve bilgilendirici bir deneyim sunacak. Yerel halkın yanı sıra, çevre ilçelerden de yoğun katılımın beklendiği festival, Kırkağaç’ın kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.