Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, katılımcı yönetim vizyonuyla her ay düzenlenen "Vatandaş Buluşmaları" kapsamında İmbatlı Mahallesi sakinleriyle buluştu. İmbatlı Mahalle Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü ve Mahalle Muhtarı Duran Tunçel de yer aldı. Toplantıda, mahalle sakinleri temizlikten altyapıya, yeşil alanlardan diğer konulara kadar birçok alanda görüşlerini paylaştı.

İmbatlı’da Daha Yeşil Bir Gelecek

Başkan Ünsal, mahallede yeşil alanların artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "İmbatlı’ya kısa sürede yeni bir park kazandırdık. Halkımızın ihtiyaçlarına göre projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Ünsal ayrıca temizlik ve ilaçlama çalışmalarının da öncelikli olduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hizmetlere yön vereceklerini ifade etti.