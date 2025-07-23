Karşıyaka Belediyesi, daha konforlu, güvenli ve estetik bir kent hedefiyle yol yenileme ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam etti. Mustafa Kemal ve Örnekköy mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ekiplerle bir araya geldi.

Karşıyaka genelinde yol yapım ve yenileme çalışmaları yürütüldü. İlçenin dört bir yanındaki asfalt yama ve parke taşı döşeme işleri, Ulaşım Müdürlüğü ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. Mustafa Kemal ve Örnekköy mahallelerinde ihtiyaç duyulan yollar yenilendi.

Mustafa Kemal mahallesi 6753/13 ve 6753/14 sokakları arasında kalan bağlantı yolu, inşaat çalışmaları sırasında zarar gördüğü için yenilendi ve parke taşı döşendi. Mahalle Muhtarı Hanımşah Han, mahalle sakinlerinin taleplerini karşılayan çalışmadan dolayı Başkan Ünsal ve ekiplere teşekkür etti. Örnekköy Mahallesi 7461 Sokak’ta ise altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören yol yenilenerek parke taşı uygulandı. Burada toplam 120 metre bordür ve 1750 metrekare kilit parke taşı döşendi.

Belediye başkanı yıldız ünsal, “Karşıyaka’yı daha yaşanabilir kılmak için durmadan çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızla kaliteli ve ekonomik hizmetler sunuyoruz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki yol yapım ve yenileme faaliyetlerine aralıksız devam edecek.