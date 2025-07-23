Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Kütahyaspor, 2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor’un deneyimli orta sahası Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte 10 numara pozisyonunda görev alacak.



Süper Lig tecrübesiyle geliyor

Futbola Fenerbahçe Akademisi’nde başlayan Mustafa Çeçenoğlu, sırasıyla Başakşehir, Karacabey, Beylerbeyi, Bugsaşspor ve Menemenspor formalarını giydi. Menemenspor'da 2. Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, kariyerine 1. Lig takımları Boluspor, Denizlispor ve Bandırmaspor ile devam etti.

241 maç, 54 gol

Geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor formasıyla 31 maça çıkan Çeçenoğlu, 4 gol kaydetti. Takımıyla Play-Off finaline kadar yükselen oyuncu, Vanspor’a karşı oynanan ve penaltılarla kaybedilen finalde de forma giydi.

Profesyonel kariyerinde şu ana dek:

Süper Lig: 6 maç

1. Lig: 126 maç

2. Lig: 109 maç

olmak üzere toplam 241 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu süreçte 54 gol atan Mustafa Çeçenoğlu, ofansif orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Kütahyaspor formasıyla sahaya çıkacak

Kütahyaspor yönetimi, deneyimli futbolcuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Mustafa Çeçenoğlu, 2025-2026 sezonunda mavi-beyazlı formayla sahada olacak. Kulüp yetkilileri, oyuncunun tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde.