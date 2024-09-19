Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona güçlü bir kadroyla hazırlanan Karşıyaka, isim sponsoru desteğini kaybetmesine rağmen FIBA borçları nedeniyle Avrupa’dan men edilme ve yeni transferlerine lisans çıkaramama tehlikesini savuşturmayı başardı. Yıllardır biriken ve 2 milyon dolar civarına ulaşan borçları yapılandıran İzmir temsilcisi, ilk etapta 15 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirerek büyük bir krizi önledi.

Geçmiş yıllarda Karşıyaka forması giyen yabancı oyuncuların FIBA kanalıyla kesinleşmiş alacaklarını ödemeye başlayan kulüp, 10 milyon TL daha ödeyerek sezonu sorunsuz bir şekilde sürdürmeyi planlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve transfer edilen oyuncuların lisanslarının çıkarılması tehlikesinden kurtulan Karşıyaka’da, yeni isim sponsoru bulmak için de çalışmalar devam ediyor.

Avrupa’da 15. sezonuna hazırlanıyor

Karşıyaka, 2010'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında bu sezon C Grubu’nda Tenerife, Saint-Quentin ve Kolossos H Hotels ile karşılaşacak. Sezonun ilk maçında 2 Ekim'de Tenerife’yi ağırlayacak olan İzmir ekibi, hem Türkiye’de hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.

Bu sezon kadrosunu güçlendiren Karşıyaka, yıldız oyuncusu McCollum’u takımda tutarken, Russell, Webb, Jefferson, McDermott ve Boutsiele gibi 5 önemli yabancı transferi yaptı. Yerli kadrosunu da Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ve Ozan Yılmaz ile güçlendiren Ufuk Sarıca yönetimindeki takım, hazırlık maçlarında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Galatasaray'ı mağlup ederek sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.