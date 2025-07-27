Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki tek kapalı yarı olimpik yüzme havuzunu kapsamlı bir tadilatla yeniledi. Yeni haliyle modern, konforlu ve hijyenik bir yapıya kavuşan tesis, bu yaz yüzlerce kursiyere ev sahipliği yapıyor.



Karşıyaka yüzme havuzu baştan sona yenilendi

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yer alan Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla baştan sona elden geçirildi.

Tadilat kapsamında:

Betonarme kısımlar ve dolaplar boyandı

Ahşap bölümler yenilendi

Zemine PVC kaplama yapıldı

Duş alanları ve tesisat tamamen güncellendi

Bu yaz 800’e yakın çocuk ve yetişkin kursiyerin eğitim aldığı tesis, hem yaz spor okullarına hem de bireysel kullanıma açık durumda. Havuzun çatısının Eylül ayında yenilenmesi ve dış alana kapalı oturma bölümü eklenmesi de planlanıyor.

Hijyen, denetim ve erişilebilirlik ön planda

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenen tesis, hijyenik koşulları ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. Engelli bireylerin de erişimine uygun şekilde tasarlanan havuzda, çocuk ve yetişkin gruplarına yönelik kurslar ile birebir özel dersler sunuluyor.

Vatandaşlar tesisle ilgili detaylı bilgiye 0549 522 02 57 numaralı telefon üzerinden ulaşabiliyor.

Başkan Ünsal: Sporu herkes için ulaşılabilir kılıyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yenilenen yüzme havuzunun önemine dair şu açıklamayı yaptı:

“Vatandaşlarımızı spora teşvik etmek ve nitelikli olanaklar sunmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yüzme gibi sevilen bir branşta, konforlu ve sağlıklı bir ortam sağlamak bizim için çok değerli. Tüm Karşıyakalıları çağdaş spor olanaklarımızdan faydalanmaya davet ediyoruz.”