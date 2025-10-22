Menemen Belediyesi’nde CHP’li Meclis Üyesi Uygar Kanmış’ın “20 dairelik alana 140 daire yapıldı” iddiasının ardından, Uğur Mumcu Mahallesi’nden 7 vatandaş bir inşaat projesine ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Meclis tartışması büyüyor

Menemen Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Uygar Kanmış ile Belediye Başkanı Aydın Pehlivan arasında imar usulsüzlükleri tartışması yaşandı. Kanmış, imar planlarının uygulanmadığını ve 20 dairelik alana 140 daire yapıldığını öne sürerek, “Babanızın hayrına izin vermiyorsanız, rüşvet var demektir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar harekete geçti

Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşayan 7 vatandaş, söz konusu inşaat projesiyle ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Dilekçelerde, projede mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoloji ve jeofizik gibi disiplinlerdeki imzaların Menemen Belediyesi’nde görevli bir tekniker tarafından atıldığı iddia edildi. Ayrıca, çekme mesafelerine uyulmadığı ve kat fazlalığı bulunduğu ifade edildi.

Sosyal donatı eksikliği ve haksız zenginleşme iddiaları

Vatandaşlar, yapılan inşaatlar nedeniyle evlerinin değerinin düştüğünü ve park, yeşil alan, otopark ile deprem toplanma alanları gibi sosyal donatıların yetersiz kaldığını belirtti. Altyapı ve yol düzenlemelerinin de yetersiz olduğunu öne süren şikâyetçiler, Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü “rant ve yolsuzlukların merkezi” olarak nitelendirdi.

Dilekçelerde ayrıca, bazı müteahhitlerin vatandaşları tehdit ettiği ve fazla bağımsız bölümler inşa edilerek haksız zenginleşme sağlandığı iddialarına yer verildi.