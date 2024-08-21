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Rus hava savunma sistemlerinin toplam 45 uçak tipi İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 11'inin Moskova bölgesi, 23'ünün Bryansk bölgesi, altısının Belgorod bölgesi, üçünün Kaluga bölgesi, ikisinin Kursk bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejimi, İHA'lar ile Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı düzenlemeye kalkıştı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) 11'i Moskova bölgesi olmak üzere Rusya topraklarına 45 saldırı düzenlediğini bildirdi.

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