Karşıyaka Belediyesi, doğanın korunmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni kampanyada, 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara sıvı sabun hediye ediliyor. Çevre dostu davranışları teşvik etmek amacıyla başlatılan bu kampanya, atık yağların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor.

Doğal kaynakları koruyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğal kaynaklarımızı korumak için bu kampanyayı başlattık. Atık yağların zararlı etkilerinden korunmak için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" dedi. Atık yağların doğaya karışmasının önüne geçmek ve toplumsal bilinç oluşturmak için düzenlenen kampanya, su kaynaklarını ve toprağın verimliliğini korumayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir gelecek için

Başkan Ünsal, “Sürdürülebilir bir çevre için atık yağların geri dönüşümünü desteklemek önemlidir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı muhtarlıklara atık yağlarını teslim etmeye ve çevre dostu davranışları teşvik etmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.