İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka, sporun yanı sıra eğitim alanında da fark yaratacak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde minik öğrencilere kalem ve defter desteği sağlamak amacıyla “Askıda Defter” kampanyasını başlattı.

Yönetimden yapılan açıklamada, kampanyanın amacı ve önemi vurgulandı: “Bir çocuk kalem tutabiliyorsa, yarınlarını da yazabilir. Bir defter, bir kalem; bazen bir çocuğun dünyasını değiştirmeye yeter.” Karşıyaka, bu farkındalık çağrısıyla taraftarları ve camiayı kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kampanyayla ilk etapta 10.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Yönetim, camia desteği sayesinde ihtiyaç sahibi daha fazla çocuğa ulaşmayı ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlıyor. Karşıyaka, sahadaki başarı kadar toplumsal sorumluluk projeleriyle de örnek olmayı sürdürüyor.