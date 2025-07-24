TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ve 24 yaşındaki sağ bek Harun Kaya ile anlaşmaya vardı.



Karşıyaka kadrosunu güçlendiriyor

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil etmeye devam ediyor. Dış transferde savunma oyuncusu Erol Zöngür, orta saha Alpay Eroğlu ve Mücahit Arslan, forvet Hamza Küçükköylü ile kaleci Tunay Meral’i kadrosuna katan yeşil-kırmızılı ekip, altyapıdan Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Yeni transferler duyuruldu

Son olarak yapılan açıklamada, kulüp Mehmet Güneş ve Harun Kaya ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ve geçtiğimiz sezon Alanya 1221 FK forması giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Harun Kaya ile anlaşmaya varmıştır. Harun Kaya ile Mehmet Güneş’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”

Yeni sezonda hedef zirve

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele edecek Karşıyaka, yaptığı hamlelerle bu sezon üst sıraları hedeflediğini net biçimde ortaya koyuyor. İzmir temsilcisi, taraftarının da desteğiyle lige güçlü bir başlangıç yapmayı planlıyor.