Nazilli Otizm Derneği, bölgede hizmet boşluğuna dikkat çekti

Nazilli Otizm Derneği Başkanı Fennur Uygun, Aydın’ın Nazilli ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerde yaşayan otizmli ve zihinsel engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek kapsamlı bir açıklamada bulundu. Uygun, yalnızca Nazilli değil; Yenipazar, Sultanhisar, Bozdoğan, Karacasu ve Buharkent’i kapsayan bölgede yaklaşık 5 bin özel gereksinimli bireyin yaşadığını belirtti.

Mezun olan bireyler destek hizmetlerinden yoksun kalıyor

2024 yılında yalnızca Nazilli’deki özel eğitim uygulama okullarından 48 otizmli ve zihinsel engelli bireyin mezun olduğunu hatırlatan Uygun, bu bireylerin eğitim sonrası destekten yoksun kaldığını ifade etti. Mezuniyetin ardından bireylerin büyük bir boşluğa düştüğünü belirten Uygun, “Aileler, bu bireylerin bakımını 24 saat boyunca üstlenmek zorunda kalıyor. Bu durum hem bireyleri hem de ailelerini derinden etkiliyor. Ebeveynler tükenmişlik yaşıyor, sağlık hizmetlerine dahi erişemiyor” dedi.

Diğer illerdeki uygulamalara dikkat çekti

Uygun, Antalya, Ankara, Mersin ve Adana gibi illerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezlerinin örnek alınması gerektiğini belirtti. Nazilli’de de benzer bir merkezin kurulmasının aciliyet taşıdığını vurgulayan Uygun, “Şu anda bölgede yalnızca 12 yaşına kadar olan bireylere sınırlı sürelerle hizmet verilebiliyor. Bu hizmet, mevcut ihtiyacı karşılamaktan çok uzak” diye konuştu.

Merkezin yeni bir alana taşınması gündemde

Nazilli Otizm Derneği, mevcut merkezin deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yer değişikliğinin gündemde olduğunu da açıkladı. Dernek, merkezin Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan millet bahçesine taşınmasının planlandığını duyurdu. Uygun, bu alanın doğal yapısı, genişliği ve ulaşılabilirliği ile özel gereksinimli bireyler için uygun bir ortam sunduğunu belirtti.

Yerel yönetimlere ve bakanlığa çağrıda bulunuldu

Fennur Uygun, millet bahçesindeki alanın gündüz bakım merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti. “Nazilli’de artık spor kompleksleri yerine, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak merkezler öncelikli olmalıdır” diyen Uygun, ilgili kurumları göreve çağırdı.

Nazilli Otizm Derneği, açıklamasının sonunda başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarını, Otizm Eylem Planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.