TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçında evinde 1-1 berabere kalarak 1 puanla yetinen Karşıyaka, bu hafta oynayacağı Bulvarspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın oynanacağı Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı'nın suni çim zeminine alışmak amacıyla yeşil-kırmızılı ekip, antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri yerine Bostanlı Hasan Türker Futbol Sahası'nda gerçekleştirdi.

Tempoya adaptasyon artacak

Ligin ilk haftasında Bornova 1877'ye 4-0 mağlup olan Bulvarspor karşısında Karşıyaka, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Son transfer forvet Çağatay Yılmaz'ın lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu maçta forma giymesi bekleniyor. Karşıyaka Teknik Direktörü, sentetik çim zemin üzerinde yapılan antrenmanın, takımın maç temposuna adaptasyonunu artıracağını belirtti.

Karşıyaka, bu kritik deplasmanda hem puan hem de moral kazanmayı hedefliyor.