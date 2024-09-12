Ooze Venue, müzikseverler için unutulmaz bir dizi konser sunuyor. Eğer canlı müzik ve enerjik performanslardan keyif alıyorsanız, bu liste sizin için ideal!

Mert Demir

Mert Demir, kendine has tarzı ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerini büyüleyecek. Onun enerjik konseriyle hafta sonunuza renk katabilirsiniz.

Simge

Simge, pop müziğin popüler isimlerinden biri olarak sahne alacak. Dinamik repertuarı ve etkileyici sesiyle Simge'nin konseri, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

Emir Can İğrek

Alternatif müziğin başarılı isimlerinden Emir Can İğrek, Ooze Venue sahnesinde. Şarkılarındaki samimi sözleri ve özgün tarzıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Hakan Altun

Türk müziğinin duayenlerinden Hakan Altun, nostaljik ve duygusal parçalarıyla sizleri geçmişe götürecek. Bu konser, müzikseverler için büyük bir fırsat!

Emre Aydın

Emre Aydın, romantik şarkıları ve etkileyici vokaliyle sahnede olacak. Onun konseri, duygusal bir yolculuğa çıkmak isteyenler için ideal.

Kalben

Kalben’in özgün ve samimi performansı, Ooze Venue'de müzikseverlerle buluşacak. Onun konseri, sizi hem eğlendirecek hem de düşündürecek.

Zakkum

Rock müziğin sevilen gruplarından Zakkum, enerjik performansıyla sahnede olacak. Zakkum’un dinamik konseri, rock severler için mükemmel bir seçenek.

Dedublüman

Dedublüman, eğlenceli ve enerjik performansıyla Ooze Venue'de olacak. Eğer keyifli bir müzik deneyimi arıyorsanız, bu konseri kaçırmayın.

Can Ozan

Can Ozan, modern ve yenilikçi müzik anlayışıyla sahne alacak. Onun konseri, müzikseverlere taze bir deneyim sunacak.

Seksendört

Seksendört, pop ve rock müziği harmanladığı performansıyla Ooze Venue'de sahne alacak. Grubun enerjik konseri, müzikseverler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Ooze Venue'deki bu etkileyici konserler, müzikseverlere çeşitli tarzlarda müzik deneyimleri sunacak. Şimdiden biletlerinizi alarak bu harika etkinlikleri kaçırmamanız tavsiye edilir.