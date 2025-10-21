Karşıyaka Stadı için bürokratik engellerin kaldırılmasının ardından Karşıyaka Spor Kulübü’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kulüp, projeye destek veren AK Partili isimlere teşekkür ederken, stadı yapacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adını açıklamada anmadı.

Karşıyaka’dan memnuniyet açıklaması

Yıllardır süren stat bekleyişinde önemli bir aşamaya gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka Stadı’nın bulunduğu alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini resmen gerçekleştirdi. Bu gelişme sonrası Karşıyaka Spor Kulübü’nden “tarihi dönüm noktası” olarak nitelendirilen bir açıklama geldi.

Kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stat için ayırdığı bütçeyle inşaat sürecini kısa sürede başlatacağına inandıklarını belirtti.

Teşekkür listesinde dikkat çeken isim eksikliği

Karşıyaka Spor Kulübü, açıklamasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür etti.

Ancak stadı yapacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adının açıklamada yer almaması dikkat çekti. Kulübün bu tavrının nedeni merak konusu oldu.

“Büyük Karşıyaka Taraftarı bu tarihin gerçek mimarıdır”

Açıklamanın sonunda kulüp, uzun süredir stat mücadelesini sürdüren taraftarlara da teşekkür etti: