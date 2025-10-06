Karşıyaka Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı anaokullarına ve İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'ne (KARGEM) devam eden öğrenciler için Pi Gençlik Derneği ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda dernek temsilcileri ile Türk ve yabancı öğrenciler, eğitim yuvalarını tek tek ziyaret ederek çocuklarla tanıştı. Minik öğrencilerin yabancı dil gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen gençler, anaokullarında İngilizce oyun temelli etkinlikler düzenleyecek. KARGEM'de ise İngilizce konuşma dersleri verilecek. Böylece Karşıyakalı öğrenciler, uluslararası deneyime sahip gençlerle pratik yapma fırsatı bulacak. Proje sayesinde eğitimin yanı sıra kültürlerarası bağların, dayanışmanın ve sosyal becerilerin güçlenmesine de katkı sunulacak.

'YENİ UFUKLAR AÇILACAK'

Pi Gençlik Derneği temsilcileri ve öğrencilerini konuk eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal 'Karşıyaka Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen projelere büyük önem veriyoruz. Pi Gençlik Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası iş birliği de eğitim alanında yeni ufuklar açacak bir adım niteliğinde. Anaokullarımızdaki çocuklar İngilizce'yi oyunla tanırken, KARGEM'deki öğrencilerimiz ise pratik konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Bu projenin, hem eğitim hem de sosyal ve kültürel gelişim adına önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Değerli iş birlikleri için Pi Gençlik Derneği'ne ve gönüllü gençlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' diye konuştu.