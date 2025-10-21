NASA’dan astrofizikçi Dr. Robin Corbet, uzaylıların insanlarla neden iletişim kurmadığına dair dikkat çekici bir teori ortaya koydu. Corbet’e göre, dünya dışı medeniyetler bizimle temasa geçmekten vazgeçmiş olabilir. Bilim insanı, bu durumu “bizimle konuşmaya değmeyeceğini düşünüyor olabilirler” sözleriyle özetliyor.

Fermi Paradoksu yeniden gündemde

Bilim dünyası uzun süredir Fermi Paradoksu olarak bilinen “Galakside teknoloji kullanan medeniyetler varsa, neden onlara dair bir kanıt yok?” sorusuna yanıt arıyor. Yeni teori, uzaylıların sanıldığı kadar gelişmiş olmayabileceğini ve insanların kullandığına benzer teknolojilere sahip olduklarını öne sürüyor.

Independent’in haberine göre, bugüne kadar birçok bilim insanı bu paradoksu açıklamaya çalıştı. Drake Denklemi’ne göre, bizimle temas kurabilecek sayıda medeniyet bulunması gerekiyor. Ancak bu denklem, temas olasılığını yüksek görmesine rağmen henüz hiçbir kanıt ortaya konamadı.

“Galaksimizde az sayıda medeniyet var”

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görev yapan Dr. Robin Corbet, Samanyolu’nda çok az sayıda medeniyetin bulunduğunu savunuyor. Corbet’e göre bu medeniyetler, büyük ölçekli astro-mühendislik projelerini hayata geçirebilecek bir teknoloji düzeyine ulaşamadı veya buna ihtiyaç duymuyor.

Bilim insanı, diğer medeniyetlerle iletişim kurmak için yüksek güçlü sinyaller göndermenin muazzam enerji gerektirdiğini ve yanıt almanın milyonlarca yıl sürebileceğini belirtiyor. Bu da uzaylıların motivasyonunu düşürüyor olabilir.

“Dünya onlar için ilgi çekici değil”

Corbet’e göre, eğer galakside sınırlı sayıda gelişmiş medeniyet varsa, Dünya onlar için ziyaret etmeye değer bir hedef olmayabilir. “Belki de onlar, bizim kadar sıradan olduklarını düşünüyorlar” diyor.

“iPhone 17 yerine iPhone 42” benzetmesi

Dr. Corbet, uzaylıların “bizden biraz daha gelişmiş” olabileceğini belirtiyor. The Guardian’a konuşan bilim insanı, “iPhone 17 yerine iPhone 42 kullanmak gibi” bir farktan söz ediyor. Yani, uzaylılar ışık hızından daha hızlı yol alamıyor, karanlık maddeye dayalı makineler üretmiyor veya yeni fizik yasaları kullanmıyor.