Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin Nazar Boncuğu Tiyatro Grubu, “Bilge Çınarlar Ailesi” adlı oyunuyla Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde bir kez daha sahne aldı. 60 yaş üstü yetenekli bireylerden oluşan ekip, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro akşamı yaşattı.

Sanat ve yaş almanın buluşma noktası

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ileri yaştaki bireylere sanat ve sosyal etkinliklerle dolu bir yaşam sunuyor. Merkezde resim, müzik, yoga gibi kursların yanı sıra tiyatro ekiplerinin sergilediği oyunlar da büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda, merkezin üyesi Işık Koyunkaya’nın yazdığı “Bilge Çınarlar Ailesi” oyunu, Zekeriya Hocalar’ın yönetiminde başarıyla sahnelendi.

12 çınar, dakikalarca alkışlandı

12 yetenekli Bilge Çınar, merkezin faaliyetlerini ve ileri yaştaki bireylerin hayatına kattığı değerleri anlatan oyunda sahne aldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da izleyiciler arasında yer aldığı etkinlikte, ekip performansıyla dakikalarca alkış topladı. Ayrıca, merkez yöneticisi Derya Söğüt ve 3. Yaş Üniversitesi yöneticisi Özge Güher Toksarı da sahneye çıkarak hem oyun ekibine destek verdi hem de kurumların katkılarını anlattı.

“Hayranlıkla izledik”

Oyun sonunda ekibi tebrik eden Başkan Yıldız Ünsal, şu ifadeleri kullandı: “Çınarlarımızın azmi ve yaşama sevinçleri hepimize ilham veriyor. Bu keyifli performansta da onları büyük bir hayranlıkla izledik. Karşıyaka Belediyesi olarak, çınarlarımıza en iyi imkanları sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Bilge çınarlar sağlıklı yaş alma merkezi

Merkez, Karşıyaka’da yaşayan 60 yaş üstü bireylere yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Gönüllü eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar ve sosyal etkinlikler, ileri yaştaki bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekliyor. Kurs ve tiyatro faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi, Karşıyaka Belediyesi’nin resmi kanallarından alınabiliyor.