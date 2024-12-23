Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde geçen ağustos ayında sekiz yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesi kamuoyunu derinden sarstı. Güran cinayetinde 26 Aralık Perşembe günü sanıklar yeniden hâkim karşısına çıkacak.

Avukat Rezan Epözdemir, davanın gidişatına dair yaptığı açıklamada, cinayetin ardında derin bir öfke ve tepki bulunduğunu belirtti.

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak, tutuklu bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, “iştirak hâlinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşmaların ardından hukukçular, cinayetin detaylarına dair önemli açıklamalar yaparak, davanın nasıl şekilleneceğini değerlendirdi.

Hukukçu Rezan Epözdemir, cinayetle ilgili NTV’de yaptığı değerlendirmede, bu olayın bir “tepki cinayeti” olduğunu dile getirdi.

Epözdemir, Narin’in ahırda görmemesi gereken bir şeyi görmesinin ardından panik içinde bağırmaya başladığını ve abisinin onu susturmak için nefesini kesmeye çalıştığını iddia etti.

“Narin ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü”

“Başsavcılık iddianamesinde, Narin cinayet ile olarak Salim Güran'ın, Enes Güran'ın, Nevzat Bahtiyar'ın ve Yüksel Güran'ın eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak müşterek fail olarak cinayeti birlikte işlediklerine dair iddianame tanzim etti” ifadelerini kullanan Epözdemir, “Büyük ihtimalle, Narin ahırda görmemesi gerek bir şeyi gördü” yorumunu yaptı.

Anne Yüksel’in müdahale etmeye çalışması sonucu, baba yerine amca Salim’in çağrıldığı ve cesedin yok edilmesi için Nevzat Bahtiyar’ın devreye girdiği öne sürülüyor.

Epözdemir, cinayetin ardından cesedin yok edilmesi sürecinin oldukça amatör olduğunu vurguladı. Narin’in cesedinin, Bahtiyar’ın evine gidilip çuval alındıktan sonra, çuvalın içinde uzuvlarının açıkta kalacak şekilde nehre atılmasının “tepki ve reaksiyon cinayeti” olduğunu ifade etti.

Ancak, Epözdemir’e göre cinayetten sonraki 18 günlük süreç, köydeki tüm telefonların değiştirilmesi ve sanıkların itiraf etmemesiyle daha profesyonel bir hâl aldı.

Perşembe günü karar çıkar mı?

Avukat Epözdemir, 26 Aralık’ta görülecek davanın önemli bir dönemeç olacağını belirtti. Duruşmaların önceki seansının üç gün sürdüğünü hatırlatan Epözdemir, delillerin toplanmasının ardından savcıların esas hakkında mütalaalarını sunduklarını ve bir ara karar verildiğini ifade etti. Perşembe günü kararın çıkabileceğini düşündüğünü dile getirdi:

“Delillerin toplanması ve savcıların esas hakkında mütalaasını vermesi sonucu ara karar oluşturuldu. Perşembe günü görülecek duruşmada kararın çıkacağını düşünüyorum.”

Türkiye’nin dört bir yanında halk, cinayetin ardındaki gerçeklerin aydınlatılmasını beklerken, davadan çıkacak karar merakla bekleniyor.