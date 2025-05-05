Karşıyaka Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hizmet veren Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde düzenlenen defilede, kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler podyuma taşındı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, katılımcılar büyük gurur yaşadı.

El sanatları podyumda hayat buldu

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bünyesinde, gönüllü eğitmen eşliğinde eğitim alan kursiyerler, mefruşat kursunda ürettikleri eserleri Ziya Gökalp Kültür Merkezi sahnesinde düzenlenen defileyle sergiledi. Her biri estetik detaylarla hazırlanan parçalar, seyircilerden tam not aldı.

Sertifika ve gurur gecesi

Defile sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, sahneye çıkan çınarlar izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Etkinlik, el sanatlarının zarafetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Ünsal: “Üretimi ve paylaşımı destekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, defilede sergilenen ürünlerin gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, yalnızca bir buluşma noktası değil; üretmenin, paylaşmanın ve birlikte yaş almanın kıymetini taşıyor. Çınarlarımızın üretmeyi, öğrenmeyi ve paylaşmayı sürdürmesine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”