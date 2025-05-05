Kapalıçarşı tavsiyelerine göre gram altın 4137 TL, çeyrek altın ise 6758 TL seviyesinde satılıyor.

Aydın kuyumcularında çeyrek altın 6758 TL

Aydın Kuyumcular Odası tarafından tavsiye edilen fiyatlar ile Kapalıçarşı bazlı satış rakamları şöyle açıklandı:

Gram altın (24 ayar): 4137,54 TL

22 ayar bilezik: 3933,09 TL

Çeyrek altın (2025): 6758 TL

Çeyrek altın (eski): 6748 TL

Yarım ziynet altın: 13.497 TL

Tam ziynet altın: 26.869 TL

Gremse altın: 67.276 TL Ata altını Muğla’da 27.591 TL’ye satılıyor! 5 Mayıs 2025 Muğla altın fiyatları

Cumhuriyet Ata altını: 27.591 TL

Ata 5'li: 137.595 TL

Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, Aydın'daki kuyumcular Kapalıçarşı verilerini dikkate alarak belirlemektedir.

Serbest piyasada gram altın 4050 TL

Aydın'da serbest piyasa altın fiyatları kuyumcu fiyatlarının biraz altında seyrediyor:

Gram altın (24 ayar): 4050,58 TL

22 ayar bilezik: 3711,33 TL

Ziynet altınlarda ise serbest piyasa fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın (2025): 6755,26 TL

Yarım ziynet: 13.101 TL

Tam ziynet: 26.202 TL

Çeyrek Cumhuriyet Ata: 6826,17 TL

Ata Lira: 26.882 TL

Ons altın ve döviz fiyatları etkili olmaya devam ediyor

5 Mayıs itibarıyla altının onsu 3260 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 38,588 TL, euro kuru ise 43,679 TL olarak açıklandı. Bu değerler yerel altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.