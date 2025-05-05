Kapalıçarşı tavsiyelerine göre gram altın 4137 TL, çeyrek altın ise 6758 TL seviyesinde satılıyor.
Aydın kuyumcularında çeyrek altın 6758 TL
Aydın Kuyumcular Odası tarafından tavsiye edilen fiyatlar ile Kapalıçarşı bazlı satış rakamları şöyle açıklandı:
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Gram altın (24 ayar): 4137,54 TL
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22 ayar bilezik: 3933,09 TL
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Çeyrek altın (2025): 6758 TL
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Çeyrek altın (eski): 6748 TL
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Yarım ziynet altın: 13.497 TL
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Tam ziynet altın: 26.869 TL
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Gremse altın: 67.276 TL
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Cumhuriyet Ata altını: 27.591 TL
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Ata 5'li: 137.595 TL
Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, Aydın'daki kuyumcular Kapalıçarşı verilerini dikkate alarak belirlemektedir.
Serbest piyasada gram altın 4050 TL
Aydın'da serbest piyasa altın fiyatları kuyumcu fiyatlarının biraz altında seyrediyor:
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Gram altın (24 ayar): 4050,58 TL
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22 ayar bilezik: 3711,33 TL
Ziynet altınlarda ise serbest piyasa fiyatları şu şekilde:
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Çeyrek altın (2025): 6755,26 TL
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Yarım ziynet: 13.101 TL
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Tam ziynet: 26.202 TL
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Çeyrek Cumhuriyet Ata: 6826,17 TL
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Ata Lira: 26.882 TL
Ons altın ve döviz fiyatları etkili olmaya devam ediyor
5 Mayıs itibarıyla altının onsu 3260 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 38,588 TL, euro kuru ise 43,679 TL olarak açıklandı. Bu değerler yerel altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.