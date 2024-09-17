Karşıyaka Belediyesi’nin eski başkanlarından Nevzat Çobanoğlu, yaşamını yitirdi. 1980-1989 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Çobanoğlu’nun vefatı, Karşıyaka ve İzmir genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

Cenaze töreni ve defin süreci

Nevzat Çobanoğlu'nun cenazesi, bugün saat 15.00'te Karşıyaka Belediye Binası önünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından cenaze, ikindi namazında Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nden kaldırılacak. Törene, Çobanoğlu’nun ailesi, yakınları ve Karşıyaka halkı katılacak.

Başkanı Cemil Tugay'dan taziye mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlayarak, "1980-1989 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan değerli başkanımız ve büyüğümüz Sayın Nevzat Çobanoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm Karşıyaka’ya başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Tugay'ın mesajı, Çobanoğlu'nun şehrin hafızasında bıraktığı etkileri ve katkıları hatırlatarak, bu zor dönemde Karşıyaka'nın acısını paylaştı.