Tedavi uzadı, öfke patladı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi’nde diş tedavisi gören Orhan A. (22), tedavi süresinin uzamasına öfkelenerek klinikten ayrıldı. Gece saatlerinde arkadaşı Muhammed Can K. (21) ile birlikte kliniğe geri dönen şüpheli, pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırganlar kaçtı ama kurtulamadı

Saldırının ardından şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerini açan klinik sahibi Doğan T., kırık camları fark edip polise haber verdi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri kısa sürede tespit etti ve evlerinde yakaladı.

'Dişim ağrıyordu, sinirlenip ateş ettim'

Emniyete götürülen Orhan A., ifadesinde tedavi süresinin uzaması nedeniyle öfkelendiğini ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Diğer şüpheli Muhammed Can K. ise, “Orhan ateş etmek isteyince kıramadım” dedi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.