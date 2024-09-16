Karşıyaka Belediyesi’nin öncülüğünde hayırsever yurttaşlar tarafından sağlanan burs desteği ile üniversite öğrencilerine ışık tutan “Karşıyaka’nın Filizleri” projesi, 10. yılını coşkuyla kutluyor. Şimdiye kadar binlerce gencin eğitim hayatına katkı sunan projede, yeni akademik yıl için bağışçı ve bursiyer başvuruları başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Gelin, bu örnek dayanışmayı hep birlikte büyütelim; gençlerimizin geleceğine destek verelim” dedi.

10 yılda binlerce genç eğitimde desteklendi

Karşıyaka Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyerek ‘Karşıyaka’nın Filizleri’ projesiyle son on yılda birçok gencin üniversite hayatına katkı sağladı. İhtiyaç sahibi öğrencileri gönüllü bağışçılarla buluşturan proje, toplumun farklı kesimlerinden büyük destek aldı. Hayırseverler, eşleştikleri öğrencilere yıl boyunca her ay burs vererek dayanışma örneği sergiledi. Karşıyaka Belediyesi, yeni akademik dönem için de bağışçı ve bursiyer başvurularını almaya başladı.

Aylık 1000 TL burs desteği sunuluyor

Karşıyaka’da ikamet eden üniversite öğrencileri, projeden yararlanmak için Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katındaki burs ofisine başvurabiliyor. Başvurular sonrasında, öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu araştırılıyor. Değerlendirme sonucunda burs almaya uygun bulunan öğrencilere, hayırseverler tarafından akademik yıl boyunca ayda 1000 TL burs desteği sağlanıyor. Proje hakkında detaylı bilgi için 0232 399 40 09 numaralı hattan iletişime geçilebilir.

"Geleceği birlikte inşa edelim"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak, gençlerimizi aydınlık bireyler olarak topluma kazandırmak için sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşıyaka’nın Filizleri projesinin 10. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu örnek dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.