Karşıyaka Belediye Meclisi, ilçenin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nı oy çokluğuyla onayladı. İç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda hazırlanan bu kapsamlı planda, ekonomik, kurumsal, toplumsal, kentsel ve ekolojik gelişim alanlarında 5 amaç ve 45 hedef belirlendi.

Kapsamlı planlama ve gelecek vizyonu

Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan Stratejik Plan, katılımcı yönetim anlayışıyla tüm paydaşların katkılarıyla şekillendirildi. Plan, oy çokluğu ile kabul edilerek, Karşıyaka'nın önümüzdeki 5 yılına ışık tutacak. Ekonomik ve toplumsal gelişimden, çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede hedefler yer aldı.

"Gerçekçi ve ayakları yere basan hedefler belirledik"

Başkan Yıldız Ünsal, planın gerçekçi hedefler içerdiğini vurgulayarak, “Karşıyakamızı köklü tarihini koruyarak geleceğe taşımayı amaçladık. Planımız, doğaya dost, temiz ve modern bir Karşıyaka için kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Tüm birimlerimizle, çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla bu hedeflere ulaşacağız” dedi.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim

Ünsal, stratejik planın ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hazırlandığını belirtti. "Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak hazırlandık. Bu süreçte emeği geçen tüm belediye personeline, paydaşlara, kamu kurumlarına ve vatandaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.