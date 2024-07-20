Karşıyaka altyapısından yetişen ve geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 16 gol atan genç santrfor Batuhan Kuru, A takımda yeterince şans bulamadığı için Çorum FK'ya transfer oldu. Çorum FK, geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e yükselemeyen iddialı bir 1. Lig ekibi olarak, genç yeteneği kadrosuna kattı.

Çorum FK ile 5 yıllık sözleşme

Batuhan, 5 yıllık sözleşme imzalayarak Çorum FK'nın profesyonel kadrosuna katıldı. Ancak, tecrübe kazanması amacıyla kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Karşıyaka'dan ayrılan Batuhan, Çorum FK ile profesyonel sözleşme imzalayarak 1. Lig'de mücadele etmeye başladı. Genç futbolcu, Çorum FK'nın ileri uca gol kralı forvet İshak Kurt'un alınmasının ardından, daha fazla süre alabileceği bir takım arayışını yönetime iletti.

Karşıyaka taraftarlarından transfer kampanyası

Karşıyaka taraftarları, "Taraftar Şampiyonluk İstiyor" kampanyası başlattı. Başkan İlker Ergüllü'ye destek veren taraftarlar, şampiyonluk için maddi destek çağrısında bulundu.

Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu, takımın yeniden ayağa kalkması için başlatılan kampanyada, sponsorluk ve nakit akışı sağlanmasını hedefliyor. Başkan Ergüllü'nün kişisel kaynaklarını kullandığını belirten taraftarlar, maddi destek çağrısı yaparak, şampiyonluk ateşini yakmak için tüm camiayı harekete geçireceklerini açıkladılar.