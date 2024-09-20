TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, pazar günü Alsancak Stadı'nda binlerce taraftarının önünde 23 Elazığ FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekibin en büyük umudu, takımın yıldız golcüsü İshak Kurt olacak.

Son iki sezonda TFF 3. Lig'de gol kralı olan 31 yaşındaki İshak Kurt, Karşıyaka formasıyla ilk iki maçta gol atma şanssızlığını kıramadı. Ancak, 2022-2023 sezonunda Efeler 09'da attığı 24 gol ve geçen sezon Adana 1954 ile şampiyonluğa giderken kaydettiği 22 gol ile üst üste iki kez krallık tacını takan tecrübeli golcü, Elazığ FK karşısında Karşıyaka formasıyla ilk golünü atmayı hedefliyor.