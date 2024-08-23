Karşıyaka Basketbol, 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamında 8 hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı ve Errick McCollum ile sözleşme yenileyen Karşıyaka, dış transferde James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Ozan Yılmaz gibi isimleri kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan yeşil-kırmızılılar, sezon öncesi hazırlıklarına hızla devam ediyor. Bu süreçte takım, hem kadro uyumunu sağlamak hem de oyun sistemini oturtmak amacıyla toplam 8 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bu maçlar, Karşıyaka'nın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanması için önemli bir test olacak.